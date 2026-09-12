Всичко за Герго Гергов

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Арест за кмета на Видин

Арест за кмета на Видин

Видин. Арестуваха кмета на Видин. Герго Гергов е бил задържан при акция на ДАНС вчера, съобщиха от местната администрация, цитирани от бТВ. Гергов е...

31 юли | 18:03
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