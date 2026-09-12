Герго Гергов: Да продължим промяната
Досегашният кмет на Видин Герго Гергов влезе в битка с 10 опоненти за втори мандат. Той откри предизборната си кампания с думите, които са негов девиз...
Следете всички новини, анализи и коментари за Герго Гергов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Досегашният кмет на Видин Герго Гергов влезе в битка с 10 опоненти за втори мандат. Той откри предизборната си кампания с думите, които са негов девиз...
Проверките на семейството на Герго и Мария Гергови показват пълна изрядност на доходите Кметът на Видин Герго Гергов е невинен, бил е отстранен с нед...
Кметът на Видин Герго Гергов получи сърдечна криза и е в болница на системи, след като неизвестен хвърли коктейл "Молотов" по къщата му. Опитът за пок...
Бутилка със запалителна течност е хвърлена в дома на видинският кмет, съобщиха от полицията във Видин. Сигналът за инцидента е получен на 29 август ок...
Кметът на Видин Герго Гергов откри модерен приют за улични кучета, съобщиха от общината. В него ще бъдат обработвани, лекувани и отглеждани 96 животни...
Кметът на Видин Герго Гергов връчи грамоти „Рицар на новото време" на 40 братя на вятъра от цялата страна, съобщиха от общината. Те са президенти на м...
Кметът на Видин Герго Гергов награди 24-годишния футболист на общинския клуб „Бдин" Ангел Цолов за това, че преди дни спаси от удавяне в Дунав 8-годиш...
Уникалното отбранителното съоръжение ще бъде показвано на туристи Кметът на Видин Герго Гергов възстановява крепостната система на града, известна по...
Кметът на Видин Герго Гергов заведе общинари да чистят брега на Дунав по повод международния ден на реката, съобщиха от общината. Служителите му се ок...
Кметът на Видин Герго Гергов заведе общинари да чистят брега на Дунав по повод международния ден на реката, съобщиха от общината. Служителите му се ок...
Бъдещето на Видин ми е по-скъпо от обидите, които понасям, казва градоначалникът Кметът на Видин Герго Гергов на два пъти събра вниманието на цяла Бъ...
Софийският апелативен съд отмени мярката на кмета на Видин Герго Гергов за отстраняване от длъжност, съобщи неговият защитник Антон Станков. Определен...
Видин. Апелативният съд в София отстрани от длъжност кмета на Видин Герго Гергов, съобщиха от Главна прокуратура. Отстраняването заради разследване з...
Видин. "Обжалвам решението на видинския окръжен съд. Делото по моята жалба Софийският апелативен съд ще гледа на 3 февруари", съобщи кметът на Видин Г...
София. Апелативният съд в София отстрани от длъжност кмета на Видин Герго Гергов, съобщиха от Главна прокуратура. Отстраняването заради разследване за...
Видин. Окръжният съд във Видин заседава по искане на Софийска градска прокуратурата за отстраняване от длъжност на кмета на Видин Герго Гергов, предад...
Видин. Кметът на Видин Герго Гергов обжалва акта си принудително задържане, приложен спрямо него на 31 юли т.г., съобщиха от административния съд във...
Видин. Арестуваха кмета на Видин. Герго Гергов е бил задържан при акция на ДАНС вчера, съобщиха от местната администрация, цитирани от бТВ. Гергов е...
Управникът на Видин Герго Гергов денем обновява града, нощем дундурка тримесечната Лора
Правителството разпредели 340 милиона лева за общински проекти. Дали кметовете са даволни от критериите при избора на одобрените проекти и какви прете...