Адвокат на Гергана се покри с 10 хил. евро
Гачо Груев не представлява Червенкова от 19 юли
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Гачо Груев не представлява Червенкова от 19 юли
София. "Причините за обрата се коренят в изключително силната и много активна защита по делото на Гергана Червенкова", заяви адвокатът на Гергана Че...
София. Апелативният съд прекрати делото за екстрадиция срещу Гергана Червенкова. Обвинението отмени мярката за неотклонение на Гергана от 1000 лева и...
Щях да получа инфаркт от щастие, признава Червенкова
САЩ са оттеглили искането си за екстрадиция на Гергана Червенкова. Това става известно от съобщение на сайта на Американското посолство в България. "...
Срещу 1000 лв. гаранция във вторник съдът пусна българката Гергана Червенкова. 35-годишната майка на две деца беше арестувана във връзка с тежко обвин...
Цялото семейство на пуснатата под гаранция българка спало на едно легло тази нощ
Една майка прегърна отново децата си след повече от месец раздяла. Гергана Червенкова ще се прибере у дома, след като Софийският апелативен съд я осво...
САС й наложи мярка гаранция от 1000 лв.
Слави и още 300 на митинг пред съда, на 19 юли се решава пращаме ли я в САЩ
Липса на документи от САЩ
София. Българката, която е замесена в интернет афера за милиони долари е задържана. Гергана Червенкова е арестувана заедно с още двама души, съобщиха...