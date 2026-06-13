Мениджър смени банка с класна стая
Завършили в чужбина наши младежи избират учителската професия - поне за две години Българските ученици предпочитат млади учители, сочат проучвания. В...
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Завършили в чужбина наши младежи избират учителската професия - поне за две години Българските ученици предпочитат млади учители, сочат проучвания. В...