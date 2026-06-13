Отиде си бележит наш художник
На 94-годишна възраст
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На 94-годишна възраст
Георги Петров има 18 титли
Второ масово избиване на държавен елит от комунистите след атентата в църквата „Света Неделя". И най-масовият трибунал в Европа след Втората световна...
Щабът на мъжкия национален отбор по волейбол се увеличи, след като родният специалист Георги Петров се присъедини към лагера на тима на високопланинск...
Капитанът на кораба, задържан от Иранските власти във вторник вечерта, успял да пише на жена си, че е добре. „Не сме се чували, но ми писа есемеси, че...
Министърът на културата Вежди Рашидов поиска извинение, чрез отворено писмо, за думите си, отправени по адрес на тенора Георги Петров, който вече не е...
Не си представяхме така сватбата. Това споделиха актрисата Ева Тепавичарова и нейният съпруг Георги Петров пред бТВ. Те гостуваха в предаването "120 м...