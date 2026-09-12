Легендарен ГЕРБер си тръгва. Новата кауза
Георги Мараджиев сдаде поста областен координатор, хвърля се в нова битка
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Георги Мараджиев сдаде поста областен координатор, хвърля се в нова битка
Градоначалникът проговори за разпита му
ГЕРБ вика МВР-шефа в парламента
Тече разследване
Георги Мараджиев обеща изненади в лиситте на ГЕРБ
Ръководството на ГЕРБ благодари на Георги Мараджиев за проявения висок морален стандарт
„Днес искам да поговорим човешки за бъдещето на общината. Защото аз дишам въздуха, който дишате и Вие. Ходя по улиците, по които ходите и Вие. Виждам...