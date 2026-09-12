Тотална промяна! Превръщат ЦУМ в нов обект в центъра на София
През 2004 г. сградата беше купена от пловдивския бизнесмен Георги Гергов
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През 2004 г. сградата беше купена от пловдивския бизнесмен Георги Гергов
Решението е окончателно, не подлежи на обжалване
Той коментира и темата за войната в Украйна
Тежка артилерия от София на заседанието на Общинския съвет под тепетата
В "Пълдин туринвест" община Пловдив има 25 % дял, Георги Гергов - 75 на сто
Ето кои съветници не дойдоха
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Магистратите се произнесоха часове след завеждането на иск от Община Пловдив
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Ето какво каза Негово Високопреосвещенство
Титлата бе присъдена от пловдивския митрополит Николай
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Лидерът на БСП с остър коментар срещу бившия си съпартиец
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Това го направи Националният съвет
Нямаме право да мълчим и да сме съучастници в унищожаването на социалистическата традиция, на антифашистката памет и на русофилска линия", се посочва...
Това предлага Изпълнителното бюро на партията
Един от мотивите за това решение е отношението между лидера Нинова и президента Радев
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