Заради катастрофата на изпитите! Променят матурите
Насочват тестовете към практиката
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Насочват тестовете към практиката
Министър Кралев награди най-добрите български атлети в Правец
Георги Цонов е седми
Алекс Начева остава втора
Без български атлет ще мине финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Пекин. Тази сутрин двамата ни участници в квалификацията...
Талантливият български троен скачач Георги Цонов (вторият от ляво на дясно) взе голямата награда на турнира "Самарско знаме" в Стара Загора. Атлетът с...
Националът по лека атлетика Георги Цонов (на снимката) спечели победата в тройния скок на първия турнир в Руен. Състезанието се проведе с изключително...