Всичко за Георги Братоев

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Жоро Братоев с купа в Украйна

Жоро Братоев с купа в Украйна

Георги Братоев спечели първи трофей с екипа на "Локомотив" Харков. Разпределителят на националния ни тим по волейбол извоюва Купата на Украйна. Във фи...

23 декември | 17:46
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Братоев работи за близнаци

Братоев работи за близнаци

За близнаци мечтае разпределителят на националния отбор по волейбол Георги Братоев. Както е известно, той се ожени за дългогодишната си приятелка Плам...

31 август | 20:45
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