Контузеният волейболист с първи коментар след "Игрите"
Това е предаване, което ще запомня за цял живот, заяви Георги Братоев
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Това е предаване, което ще запомня за цял живот, заяви Георги Братоев
Георги Братоев беше принуден да се откаже от състезанието
Волейболният "Тренто" отпадна на полуфиналите в италианското първенство. Тимът е воден от Радостин Стойчев, а в редиците са още Георги Братоев и Матей...
Българският волейболен национал и сребърен медалист от първите европейски игри в Баку Георги Братоев може да премине в редиците на водения от Радостин...
Националът Георги Братоев може да напусне "Монтана" след само два изиграни мача, съобщава chervenkarton.com. "Днес получих обаждане от един отбор от...
Селекционерът на волейболните Пламен Константинов изплю камъчето за причината да извади Георги Братоев от тима за световното. "Ако Андрей не беше в с...
Любо може да се казва първородното дете Георги Братоев, научи "Стандарт". Разпределителят на националния ни отбор по волейбол изкара меден месец със с...
Георги Братоев спечели първи трофей с екипа на "Локомотив" Харков. Разпределителят на националния ни тим по волейбол извоюва Купата на Украйна. Във фи...
Харков. Разпределителят Георги Братоев премина в украинския "Локомотив" (Харков), който се състезава в шампионатите на Украйна и Русия. Волейболният н...
Основният разпределител на мъжкия ни национален волейболен тим Георги Братоев ще подсили "Славия" за настоящия сезон в Суперлигата. Днес той бе картот...
Камило Плачи събира националите на 15 декември
За близнаци мечтае разпределителят на националния отбор по волейбол Георги Братоев. Както е известно, той се ожени за дългогодишната си приятелка Плам...
Часовата разлика изцежда силите на националките