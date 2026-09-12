Депутат хвърли оставка като партиен лидер заради загубени избори
Депутатът от ГЕРБ Георги Андонов депозира в Изпълнителната комисия оставката си като партиен лидер на общинското ръководство в Гоце Делчев. Причината...
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Депутатът от ГЕРБ Георги Андонов депозира в Изпълнителната комисия оставката си като партиен лидер на общинското ръководство в Гоце Делчев. Причината...
Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев от ГЕРБ Георги Андонов и кандидати за общински съветници от листата на ГЕРБ се срещнаха с работещите в шиваш...
Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев от ГЕРБ – Георги Андонов, заедно с кандидати за общински съветници се срещна с работещите в шивашката фирма „...
Кандидатът за кмет на община Гоце Делчев от ГЕРБ – Георги Андонов, отправи нова покана за провеждане на публичен дебат към опонентите си Владимир Моск...
Кандидатът за кмет на Гоце Делчев от ПП ГЕРБ – Георги Андонов се срещна с жителите на селата Господинци и Баничан. Той разговаря с местните хора и пре...
„Вашият комплекс е само един от кварталите, в които инвестициите в градската среда са просто мит. Хората са проявили самоинициатива и са оправили едн...
„Проблемите в село Мусомища са повече от очевидни. Мотивите ми да искам вашата подкрепа са решенията на проблемите, които ви „заобикалят" всеки ден, в...
Жители в комплекса на улица „Драма" №51 в Гоце Делчев негодуват от решението на общинския съвет в града за преустройство на Дневния център за възрастн...
Депутатът от ГЕРБ Георги Андонов влиза в битката за кмет на община Гоце Делчев. Той е номиниран от общинската организация, освен това е получил подкре...
Стара Загора. Бившият футболист на "Берое" Георги Андонов отново ще защитава беройската фланелка след като подписа договор с клуба. Той се завръща по...
Имат ли политиците тайни в кухнята, как се готвят за празниците и кои са най-важните подправки, без които гозбите не се сервират на масата, разказаха...
Благоевград. Народните представители от ГЕРБ Даниела Савеклиева и Георги Андонов отправиха питане към министъра на здравеопазването Петър Москов за ра...
Стара Загора. Досегашният капитан на "Берое" Георги Андонов ще играе в турския "Дензлиспор". Сделката по продажбата на правата на нападателя бе финали...
Гоце Делчев. За една година управление на кабинета „Орешарски" в община Гоце Делчев не се случи нищо градивно, а гласът на депутата от БСП Тодор Радул...
"Берое" е на път да загуби още една основна фигура след края на първенството. Капитанът на тима Георги Андонов обяви, че все още не е получил предложе...
Благоевград. За пореден път жители на Благоевградска област са подлагани на репресии от органите на реда заради участието им в протести. Това заяви на...
Георги Андонов и Стефан Иванов отпаднаха от световното първенство по бокс в Алмати (Каз). Днешният ден не бе успешен за националите. Във втория кръг...