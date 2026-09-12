Огромна инвестиция в Плевен отваря нови работни места
За нея съобщи кметът Георг Спартански
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За нея съобщи кметът Георг Спартански
Кампанията на "Стандарт" 10 причини младите да останат в България стартира на 17 май
Спартански взе 55% от гласовете срещу Мирослав Петров с около 40 на сто
Президентът на БФЛА Добромир Карамаринов и новоизбраният кмет на община Плевен Георг Спартански имаха днес среща с представители на четирите атлетичес...
Новоизбраният кмет на Плевен Георг Спартански ще предостави на премиера при първата им среща протоколите от изборите в с. Буковлък, където бил бит по...
"Искам да благодаря на гражданите на Плевен. Победата не е за мен, а за тях. Аз съм директен човек, поставих проблемите честно, прекият диалог с гражд...