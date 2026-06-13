Професор Георг Краев: Простотията си е наш проблем
Фолклорът е злато, което щедро пропиляваме, твърди изследователят на българщината Как може човек, който се занимава с фолклор, да се казва Георг, въз...
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Фолклорът е злато, което щедро пропиляваме, твърди изследователят на българщината Как може човек, който се занимава с фолклор, да се казва Георг, въз...