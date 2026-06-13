Карнавалът в Габрово – от балкона
Ген. Венцислав Мутафчийски повежда скромното шествие в града
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Ген. Венцислав Мутафчийски повежда скромното шествие в града
Фигурата му е изработена от Драгомир Цанев
Много недостойна и нечестна оценка за щаба, който си свърши работата, каза вицепрезидентът
Ние сме пред прага на избухване на коронавируса, каза Мутафчийски
Старчески дом в Габрово е поставен под карантина