Всичко за Ген. Чавдар Червенков

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Армия на ЕС е стар блъф

Армия на ЕС е стар блъф

Ген. Чавдар Червенков, бивш ръководител на военното разузнаване и МВР шеф в кабинета на Ренета Инджова Армия на ЕС е стар блъф. Дебатът около този въ...

14 март | 7:00
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