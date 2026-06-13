Политиканстване ни остави без самолети
Ген. Чавдар Червенков, бивш шеф на Военното разузнаване и бивш вътрешен министър, пред "Фокус" Трябва да се деполитизира дискусията за ремонта на МиГ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ген. Чавдар Червенков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ген. Чавдар Червенков, бивш шеф на Военното разузнаване и бивш вътрешен министър, пред "Фокус" Трябва да се деполитизира дискусията за ремонта на МиГ...
Ген. Чавдар Червенков, бивш ръководител на военното разузнаване и МВР шеф в кабинета на Ренета Инджова Армия на ЕС е стар блъф. Дебатът около този въ...