Всичко за Гей Парад

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Антигей настроения и у нас

Антигей настроения и у нас

Общински съветници от ВМРО се обявиха против провеждането на гей парад в центъра на София.  В ефира на Нова телевизия членът на партията Карлос Контр...

13 юни | 9:05
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