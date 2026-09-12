Доктрината "Тръмп" в действие! Край на парите за гей парада в София
Държавният департамент на САЩ прекрати грантовото финансиране на т.нар. "София прайд"
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Държавният департамент на САЩ прекрати грантовото финансиране на т.нар. "София прайд"
Такъв гей парад не съм виждал
Коя е причината за любопитната реакция
За три дни получих най-различни обиди, включително на лична основа, каза певицата
И духовенството се изправи срещу прайда
Държавата е домакин на най-големите подобни събития в региона от години
Общинската фондация одобрила парад, изложби и дискусии за ЛГБТИ
Най-масовият гей парад в историята на Съединените щати се проведе в Манхатън. Тази година Прайдът беше посветен на жертвите на стрелбата в нощния клуб...
Петима души са задържани след приключване на гей парада „София прайд" 2016 снощи, съобщава Нова телевизия. До ареста се стигнало след скандал между уч...
Драконовски мерки за сигурност налага полицията в София в съботния ден, съобщава Нова телевизия. Причината - предстоящият „София Прайд 2016" и организ...
Провъзгласяването на греха за норма и на пагубното за добро, не е нещо ново за човечеството. В историята се наблюдават трагични повторения: във време...
Юни месец е, а времето не е съвсем светло. Може би е като душите ни? Душите ни, които всекидневно са разпъвани от провокациите на деня и се налага да...
Сборният пункт на гей парада в събота ще се премести с няколко метра, съобщиха от Столична община вчера. И уточниха, че организаторите от "София прайд...
Столичната управа носи греха за провеждането на гей парада. Самите участници ги съжалявам, но пред Господ ще отговарят тези, които разрешават това све...
Общински съветници искат забрана на гей парада в София тази събота. "Поискахме от Столична община и СДВР да не позволяват провеждането му", съобщи пре...
Общински съветници от ВМРО се обявиха против провеждането на гей парад в центъра на София. В ефира на Нова телевизия членът на партията Карлос Контр...
Полицията в американския щат Калифорния арестува тежко въоръжен мъж, който открито е заявил пред органите на реда, че отива на планирания гей парад в...
Евреин религиозен фанатик прободе с нож шестима души по време на традиционния годишен гей парад в Ерусалим, предаде Ройтерс. Полицията е арестувала за...
Цветовете за гей правата проучвали поведението ни в мрежата Две са най-високите скорости. Едната на светлината, а другата на маниите, които плъзват в...
Светият синод отново скочи на предстоящия в събота в София гей парад. "Нашето неотменимо убеждение е, че хомосексуалността е противоестествена страст,...