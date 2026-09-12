Гечев каза къде ще отиде третият мандат
По думите му от депутатите на новото управляващо мнозинство са имали скандални предложения за бюджета
Следете всички новини, анализи и коментари за Гечев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По думите му от депутатите на новото управляващо мнозинство са имали скандални предложения за бюджета
БСП са длъжни да се отзоват на нова покана за съставяне на ново правителство
При БВП 140 млрд. лв. и общи разходи 57 млрд. лв. как 2 млрд. ще предизвикат инфлация
Включването на Герджиков в президентската надпревара е късно, казва социалистът
Всеки може да учреди партия, каза представителят на БСП
Държавната комисия по хазарта е самостоятелно юридическо лице, каза министърът
Левицата ще предложи алтернативни политики и решения „Ние от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ категорично няма да подкрепим този безидеен Проект за Закон за Бюджет...
София. Заявявам, че избора (за изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция -бел. ред.) е извършен без мое знание и съгл...
Пловдив. Общините ще разполагат с около 630 млн. евро през следващия програмен период по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-20...
София. „За голямо съжаление това е популизъм. На всички би се искало с магическа пръчка да решим този омагьосан кръг, тъй като лихвите в предишни годи...