Двамата най-силно обгорели при Езерово са в реанимация
Варна. Двамата по-тежко обгорели при взривовете край Езерово са в реанимация, съобщи директорът на Военномедицинска академия ген. Стоян Тонев в ефира...
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Варна. Двамата по-тежко обгорели при взривовете край Езерово са в реанимация, съобщи директорът на Военномедицинска академия ген. Стоян Тонев в ефира...
Варна. "Газтрейд" плаща щетите в село Езерово. Фирмата ще покрие пораженията на домакинства и сгради след експлозията на цистерните. Това обеща собств...
Движението на влаковете между Повеляново и Варна е възстановено