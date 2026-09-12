Премиерът инспектира газовите връзки с Азербайджан
400 милиона азерски газ ще минават през двете компресорни станции по интерконекторната връзка,”, каза разкри премиерът
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400 милиона азерски газ ще минават през двете компресорни станции по интерконекторната връзка,”, каза разкри премиерът
През страната могат да преминават 20-30 млрд. куб. метра природен газ. За тази цел трябва да се изпълнят газовите връзки с Гърция, Турция и Македония,...
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