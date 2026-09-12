Простреляният тийнейджър искал да си направи гангстерско селфи
Според доведения му брат Мартин е пострадал при опит да си направи гангстерско селфи с намереното оръжие
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Според доведения му брат Мартин е пострадал при опит да си направи гангстерско селфи с намереното оръжие
Инцидентът станал около 15 часа на 4 февруари в Кърджали
Изнервен мъж откри стрелба с газов пистолет по част от протестиращите в Перник.
Братовчедите Бойко и Христо Борецови, които нападнаха инкасо автомобил пред пощата в Средец, са били въоръжени с газов пистолет и газов спрей. Те обач...
53-годишен мъж е бил прострелян с газов пистолет при скандал в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на Министерството на вътрешните...
Благоевград. Навръх Задушница скандал в гробищния парк едва не завърши фатално за 45-годишен петричанин. Той се скарал със 74-годишния си съгражданин...
София. Неизвестен мъж стреля с газов пистолет по 28-годишна жена в София, информира БНР. Жената е пострадала леко в следствие на инцидента в столичния...
София. 28-годишна жена е пострадала леко, след като неизвестен мъж е стрелял по нея с газов пистолет в столичния квартал Орландовци, предаде БНР. Пос...
Благоевград. Пореден случай на барикадирал се в дома си човек в страната. 40-годишен мъж нанесъл побой над баща си в своя дом в село Черниче, Община С...
Благоевград. 73-годишният благоевградчанин Здравко М. се простреля с газов пистолет в лявото слепоочие. Инцидентът станал в петък следобед в дома на п...
Бургас. Крадци свиха близо 18 хил. лв и газов пистолет от касата на транспортна бургаска фирма. Наглият обир е станал посред нощ срещу неделя. Крадци...
Благоевград. Полицейски служители задържаха мъж, който гърмя на кооперативния пазар в Благоевград. Стрелецът влязъл в лют словесен спор с търговец, сл...
Благоевград. Оръжие и контрабандни цигари откриха полицаи от Сандански при извършена проверка в село Хърсово. Органите на реда атакували дома на 52-го...
Сандански. Санданчанин гърмя като на сватба с газов пистолет и се озова зад решетките. Около 01:20 часа в събота през нощта на тел.112 е получен сигна...
Стара Загора. Буйстващ хулиган, нападнал с газов пистолет служител в игрална зала, е бил заловен малко, след като извършил престъпния акт. Задържаният...
Кърджали. 15 топчета марихуана, семена от същата дрога и нерегистриран газов пистолет са иззети снощи от полицаи от РУП-Момчилград, съобщиха от ОД на...
София. Цената на електроенергията в България е най-ниска в Евросъюза, но цените на газа са сред най-високите. Това сочат данни на Европейската комисия...
Пазарджик. Млад мъж с психични проблеми е задържан, след като стрелял по полицаи с газов пистолет, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в Пазарджик....