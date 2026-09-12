ЕК с важно решение за "Булгартрансгаз"
Европейската комисия одобри 16млн.
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Европейската комисия одобри 16млн.
България уведоми ЕК за плановете си да подкрепи инвестицията на „Булгартрансгаз“
Може ли цяла зима да ни захранва газохранилището в Чирен, коментира Кремен Георгиев
Най-малко 11 души, включително полицаи, са загинали, а други 21 са били ранени при бомбени нападения, насочени срещу държавна газова фабрика в близост...
Украйна пак плаши да спре транзита на синьо гориво за Европа В подземното газохранилище "Чирен" има около 415 млн. куб. метра природен газ, които в з...