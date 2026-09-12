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Имаме газ за над 3 месеца

Имаме газ за над 3 месеца

Украйна пак плаши да спре транзита на синьо гориво за Европа В подземното газохранилище "Чирен" има около 415 млн. куб. метра природен газ, които в з...

08 август | 18:50
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