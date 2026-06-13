Добрев: Може да не харчим повече за "Южен поток"
България е в правото си да преустанови разходите или да не одобри проекта "Южен поток" за 2015 г., докато няма ясна позиция от страна на руските партн...
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България е в правото си да преустанови разходите или да не одобри проекта "Южен поток" за 2015 г., докато няма ясна позиция от страна на руските партн...