Всичко за Гарет Бейл

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Успех за Уелс в евродебюта

Успех за Уелс в евродебюта

Уелс победи Словакия с 2:1 в двубоя на дебютантите на ст. "Матмут Атлантик" в Бордо. Островитяните не можаха да използват титулярния си вратар Уейн Х...

11 юни | 19:56
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НА ЖИВО: Уелс - Словакия

НА ЖИВО: Уелс - Словакия

На ст. "Матмут Атлантик" в Бордо се играе третият мач от Евро 2016 Уелс - Словакия. На терена е и един от най-скъпите футболисти за всички времена -...

11 юни | 17:38
0 коментара
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Уелс влезе в историята

Уелс влезе в историята

Уелс влезе в историята след като се класира за Евро 2016. Това ще е първо участие на голям форум за "драконите" от 58 години. Възпитаниците на Крис Ко...

11 октомври | 19:50
0 коментара
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Гарет Бейл кръшна с българка

Гарет Бейл кръшна с българка

Засукана българка заби най-скъпия футболист в света Гарет Бейл. Свалката станала в тузарския испански курорт Марбея, твърди „Топспорт". Пищната нашенк...

04 юни | 14:07
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"Реал" поиска милиард за Бейл

"Реал" поиска милиард за Бейл

1 милиард евро трябва да извади клубът, който иска да купи Гарет Бейл от "Реал". Това съобщи "АС" по повод засилващите се слухове, че уелсецът ще прем...

23 декември | 20:25
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