Бейл избра голфа пред Шампионската лига
Уелсецът не пътува с Реал Мадрид за гостуването на Ман. Сити
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Уелсецът не пътува с Реал Мадрид за гостуването на Ман. Сити
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Уелс посвети победата над Белгия на починалия бивш селекционер Гари Спийд. Той бе намерен мъртъв в дома си през 2011 г., оставяйки футбола на Уелс в т...
Уелс победи Словакия с 2:1 в двубоя на дебютантите на ст. "Матмут Атлантик" в Бордо. Островитяните не можаха да използват титулярния си вратар Уейн Х...
На ст. "Матмут Атлантик" в Бордо се играе третият мач от Евро 2016 Уелс - Словакия. На терена е и един от най-скъпите футболисти за всички времена -...
Уелс влезе в историята след като се класира за Евро 2016. Това ще е първо участие на голям форум за "драконите" от 58 години. Възпитаниците на Крис Ко...
Засукана българка заби най-скъпия футболист в света Гарет Бейл. Свалката станала в тузарския испански курорт Марбея, твърди „Топспорт". Пищната нашенк...
"Манчестър Юнайтед" ще продаде Робин ван Персии и Анхел ди Мария през лятото, за да може да купи Гарет Бейл от "Реал" Мадрид, спекулира Mirror. Споре...
Най-скъпата покупка в историята на футбола - Гарет Бейл, се чувства изолиран в съблекалнята на "Реал" М. Причината за това е езиковата бариера между н...
Халфът на "Реал" (М) Гарет Бейл изигра най-слабия мач в кариерата си при загубата от "Ювентус" с 1:2 в Шампионската лига. Експериментът, който направи...
Гарет Бейл е поредната звезда на „Реал Мадрид", която се контузи и ще пропусне четвъртфиналния реванш с „Атлетико Мадрид" в Шампионската лига. Медици...
1 милиард евро трябва да извади клубът, който иска да купи Гарет Бейл от "Реал". Това съобщи "АС" по повод засилващите се слухове, че уелсецът ще прем...
Британската мениджърска агенция "Stellar Football" Ltd" сложи ръка на един от най-апетитните таланти у нас - Божидар Краев. Талантът, който е спряган...
Андора. Героят за Уелс в двубоя срещу Андора Гарет Бейл описа терена, на който се игра европейската квалификация между двата тима като "най-лошия, на...
Амстердам. Уелс няма да може да разчита на голямата звезда Гарет Бейл за контролата срещу Холандия на 4 юни в Амстердам. От футболната асоциация на с...
Мадрид. Звездата на Реал Мадрид Гарет Бейл започна да тренира наравно със съотборниците си във вторник преди утрешния полуфинал в Шампионската лига ср...
ЕС вади "кирливите" ризи на футбола в Испания
Мадрид. Гарет Бейл записа първи хеттрик за Реал Мадрид при успеха с 4:0 над Валядолид в двубоя от 15-ия кръг в Примера Дивисион. Другото попадение за...
Мадрид. Реал Мадрид отхвърли появилите се информации, че Гарет Бейл има дискова херния. Уелският национал има само един мач като титуляр, откакто пре...