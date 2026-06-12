Пускаме снимка за бедствие по G.O.E.S
Сигнал за придошла река или друго природно бедствие всеки столичанин може да подаде със системата G.O.E.S. Ако към зова за помощ се приложи и снимка,...
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Сигнал за придошла река или друго природно бедствие всеки столичанин може да подаде със системата G.O.E.S. Ако към зова за помощ се приложи и снимка,...