Футболна врата смаза 3-годишно. Борят се за живота му
Детето е в интезивно отделение с тежка черепно-мозъчна травма
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Детето е в интезивно отделение с тежка черепно-мозъчна травма
Все още не е изготвена техническа експертиза за трагичния инцидент, при който загина 14-годишен ученик. Драмата се разигра в училищен двор в Разлог пр...
Черни знамена в Разлог утре, всички скърбят за премазания в час ученик Прокуратурата разследва кой е виновен, и камери записали трагедията Удареният...
Критично остава състоянието на момчето, върху което падна греда от футболна врата в училище в Разлог. Това съобщиха от „Пирогов" за Нова телевизия. Не...
Не е ясно кой е демонтирал елементи от вратата, която падна върху негоТежко остава състоянието на момчето, върху което вчера падна част от метална фут...
Шефът на РИО-Благоевград пътува към инцидента Ивайло Златанов Нелеп и тежък инцидент стана с ученик в час по физическо в училище в Разлог. Метална фу...