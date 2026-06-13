Екстремнa фрийрайд надпревара разтърси Витоша
Десетки скиори и бордисти премериха сили в дълбокия сняг през уикенда Този уикенд на Витоша се проведе второто издание на екстремната ски и сноуборрд...
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Десетки скиори и бордисти премериха сили в дълбокия сняг през уикенда Този уикенд на Витоша се проведе второто издание на екстремната ски и сноуборрд...
Екстремното каране на ски и сноуборд доведе до тежък инцидент в Пирин планина в неделя. Към 15,00 часа е подаден сигнал за свличане на снежни маси в р...
Скиори и сноубордисти ще мерят сили в дълбокия сняг в местността Резньовете и Лале 2 От 6-ти до 8-ми март Витоша, за пръв път от 15 години насам, ще...