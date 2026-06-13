Кандидатстудентски изпити по френски и география
Приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 година в СУ
Следете всички новини, анализи и коментари за Френски Език. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 година в СУ
Националният кръг от олимпиадата по френски език се провежда в Благоевград. Официалното начало бе дадено само ден след Международния ден на франкофони...