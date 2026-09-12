Ослепителна капитанка командва бойците на фрегатата "Горди"
Историята на Десислава Димитрова трогна България
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Историята на Десислава Димитрова трогна България
Днес тактическата група е напуснала военноморска база Суда и до 9 декември т.г. ще се проведе следващият етап от операцията на НАТО
Бойният кораб ще придружава френския самолетоносач "Шарл де Гол" Германска фрегата с 230 души военен персонал на борда се присъедини днес към френска...
За първи път кораб от Военноморските сили участва в учение в Атлантическия океан, съобщиха от ВМС. То започна преди повече от две седмици и приключва...
Фрегата "HNLMS TROMP" под флага на Кралство Холандия, която участва за първи път във военноморското учение "Бриз 2015", съвместно с бойните кораби на...
Фрегата "HNLMS TROMP" под флага на Кралство Холандия, която участва за първи път във военноморското учение "Бриз 2015", съвместно с бойните кораби на...
Официална покана за домакинство на международната ветроходна регата "Tall Ships" през септември 2016 г. получи кметът на Варна Иван Портних от главния...
Някои кораби са се отказали от „Тол Шипс" 2014 заради политическата ситуация в Украйна "Варна е столица на ветрилата", обяви от офицалната трибуна н...