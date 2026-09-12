Фестивалът „Франкофоли" ще звучи в бивша казарма
Фестивалът за съвременна френска музика „Франкофоли" през 2017 г. ще се проведе в бившата казарма на Благоевград. Новината бе съобщена от кмета Атанас...
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Фестивалът за съвременна френска музика „Франкофоли" през 2017 г. ще се проведе в бившата казарма на Благоевград. Новината бе съобщена от кмета Атанас...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов, евродепутатът Андрей Новаков и президентът на фестивала „Франкофоли" Жерар Пон откриха първия младежки м...
Фестивалът „FRANCOFOLIES" е музикално събитие №1 в Благоевград за втора поредна година. Любители на музикалното изкуство от страната и чужбина си дава...
Карикатурите на български и белгийски художници са подредени в сградата на местния парламент
Наздравицата в чест на новото "Божоле" Младото френско вино "Божоле нуво", реколта 2015, получи елитна премиера в резиденция "Бояна". Над 1500 гости,...
Младежите до 18 години ще слушат безплатно звездите на френската музика Най-престижният франкофонски музикален фестивали „Ле Франкофоли" ще завладее...
Благоевград. Сътрудничество в сферата на културата обсъдиха в петък кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и френският посланик Ксавие Лапер...