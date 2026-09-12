Лили направи нещо невиждано. Държа цял град под дъжда
Кулминацията на "Франкофоли" бе бременната ZAZ
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Кулминацията на "Франкофоли" бе бременната ZAZ
В кариерата си примата винаги е имала афинитет към френската музика
Два дни Благоевград живя под знака на музикалния фестивал
Цветни силуети на музиканти по част от кръговите кръстовища на Благоевград посрещат гостите на фестивала
„Francofolies.Blagoevgrad” започва на 21 юни, Благоевград отново се превръща във фестивален център
Групата гостува на Франкофоли за националния празник на Франция
Гостите на "Франкофоли" се редят за студентски квартири Великите "Джипси кингс" дават старт на шоуто на 17 юни Човек е толкова голям, колкото са гол...
"Джипси кингс" са в Благоевград на 17 юни