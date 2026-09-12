Президентът на велика нация стана новата мишена на Илон Мъск
Акаунтът на Мъск в Х има повече от 200 милиона последователи
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Акаунтът на Мъск в Х има повече от 200 милиона последователи
Ето кога ще са предсрочните парламентарни избори в страната
Датата, избрана от президента Франк-Валтер Щайнмайер, бе препоръчана от правителството
Франк-Валтер Щайнмайер посети Украйна за първи път от началото на войната
Президентът на Германия отдаде почит на последния съветски лидер
Още двамата министри с положителен тест за коронавирус
Държавните глави на Германия, Полша, Унгария, Чехия и Словакия отидоха до стената
Президентите се подписаха на два хладилника, които остават в музейната сбирка на завода
Премиерът отбеляза пред германския президент ползотворното сътрудничество между двете страни
Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер е на посещение в Ереван и Баку. Той призова Армения и Турция да потърсят път към помирение. Според...
За да оценим правилно позицията на България по случая „Флотилията" би трябвало много внимателно да анализираме изказването на министъра на външните ра...
Ако Великобритания напусне Европейския съюз, това ще е катастрофа, но британците сами трябва да решат дали искат да останат в общността, заяви председ...
Шрьодер му е "ракетата" носител на Франк-Валтер Щайнмайер И най-сериозните политици и дипломати, към които безспорно се числи и външният министър на...
Поне един завод на немска автомобилна компания да направи завод в България. Това си пожела премиерът Бойко Борисов на съвместна пресконференция с герм...
Германия ще осигури помощ за подготовката на България за председателството на ЕС през 2018 г. Това ще включва подготовка на български държавни служите...
Берлин. Днес в Берлин министърът на външните работи Даниел Митов разговаря със своя германски колега д-р Франк-Валтер Щайнмайер, по чиято покана е на...
Германският външен министър Франк-Валтер Щайнмайер се противопостави на влизането на Украйна в НАТО. Пред списание "Шпигел" той се аргументира, че "и...
Обвиниха пореден германски политик в плагиатство. Бившият външен министър на Германия Франк-Валтер Щайнмайер, който е и член на социалдемократическата...