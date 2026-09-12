Всичко за Франк-Валтер Щайнмайер

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Юнкер: Brexit е катастрофа

Юнкер: Brexit е катастрофа

Ако Великобритания напусне Европейския съюз, това ще е катастрофа, но британците сами трябва да решат дали искат да останат в общността, заяви председ...

12 май | 15:54
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