Всичко за Франк Рибери

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Рибери скочи на Гуардиола

Рибери скочи на Гуардиола

Скандал избухна в "Байерн" два дни преди финала за Купата на Германия срещу "Борусия" Д. Звездата Франк Рибери скочи на треньор Пеп Гуардиола. "Поняк...

15 май | 17:45
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