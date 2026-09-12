Съкровище от природен газ в България. Можем ли да го ползваме?
Според американски доклад у нас се крият 480 милиарда кубични метра
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Според американски доклад у нас се крият 480 милиарда кубични метра
София. Протести срещу използването на метода "фракинг" за проучвания и добив на шистов газ у нас ще се проведат в няколко български града. В Добрич п...
Добрич. На 11 октомври от 10 часа пред храм "Свети Георги" в града добричлии излизат на протест и стават част от световните протести, насрочени за тоз...
София. Протести срещу проучванията и добива на шистов, въглищен и тайт газ ще се състоят днес в София, Пловдив и Варна. С акацията си демонстрантите...
София. Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова спази ангажимента си да издаде изрична забрана за използване на неконвенционални методи к...
Добрич. Голямо рокерско шествие на мотори потегля по обяд от Варна, като ще мине през Балчик и Каварна, където феновете на моторите ще се поклонят на...
Берлин. В политически доклад, публикуван в петък, Берлин се приближава с една стъпка по-близо до приемане на ясна политика за фракинга - компромис, ко...
Широко разпространеното изхвърляне на отпадъчни води от производството на петрол и газ са предизвикали рязко покачване на земетресения в щата Оклахома...
Берлин. Германия планира да изготви нови правила през следващите седмици относно спорния метод "фракинг" за добив на шистов газ, който ще наложи строг...
София. Американската петролна компания Шеврон (Chevron) се изтегля от България, предаде Капитал Daily. Chevron не упражнява дейност в България от ня...
Букурещ. Повече от 2000 жители на три селища около град Васлуй в Източна Румъния са били посетени през последните два месеца в домовете си от екипи н...
Добрич. В сряда от 12 часа в центъра на Добрич гражданско обединение, борещо се срещу добива на шистов газ по метода на фракинга излиза на протест в...
Шеврон започна да се изтегля в резултат на протестите
Вашингтон. Методите за добив на шистов газ в САЩ са причинили необратимо замърсяване на подпочвените води в района на град Димок, щата Пенсилвания. Те...
София. Мораториумът за проучване и добив на шистов газ няма да бъде отменен, заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, цитирана от...
Брюксел. До края на годината трябва да бъде приет общ регламент за т.нар. фракинг (метод за добиване на природен газ чрез "хидравлично разбиване"), об...