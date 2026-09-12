Всичко за Фракинг

Следете всички новини, анализи и коментари за Фракинг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Любопитно Моят град
Chevron си тръгва от България

Chevron си тръгва от България

София. Американската петролна компания Шеврон (Chevron) се изтегля от България, предаде Капитал Daily. Chevron не упражнява дейност в България от ня...

27 май | 19:48
0 коментара
52393