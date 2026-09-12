2,4 млн. за научни разработки срещу вируса
Това е бюджетът, насочен от Министерски съвет към фонд „Научни изследвания“
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Това е бюджетът, насочен от Министерски съвет към фонд „Научни изследвания“
София. Проф. Николай Николов, математик, член на Изпълнителния съвет на фонд "Научни изследвания" - Проф. Николов, защо избрахте на тази сесия фонд "...
Управителят на фонд "Научни изследвания" акад. Владимир Овчаров е бил каран да подписва решения на Изпълнителния съвет, с които не е бил съгласен. Тов...
Около министъра имало кръгове от книги, не от фирми