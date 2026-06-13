Наш хотел с престижна международна награда за качество
Немската компания „Fit Reisen" награди петзвездния хотел "Фламинго Гранд" в Албена с престижната международна награда „FIT Quality Certificate", съобщ...
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Немската компания „Fit Reisen" награди петзвездния хотел "Фламинго Гранд" в Албена с престижната международна награда „FIT Quality Certificate", съобщ...