Приберете корема след празниците
Дами, задават се празнични трапези, но това не е повод да изпускате традиционната ни петъчна рубрика за фитнес у дома. Напротив. Ще ви предложим серия...
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Дами, задават се празнични трапези, но това не е повод да изпускате традиционната ни петъчна рубрика за фитнес у дома. Напротив. Ще ви предложим серия...
Дами, традиционната ни рубрика продължава със съвети за елегантни ръце. Те се постигат не само с упражнения за тази част от тялото ни. Ако правите упр...