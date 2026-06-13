Цветанов: Овладяхме кризата "КТБ" с финансовите експерти на ГЕРБ
Благодарение на финансовите експерти на ГЕРБ, правителството успя да овладее кризата "КТБ", която бушуваше месеци наред заради пагубното бездействие н...
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Благодарение на финансовите експерти на ГЕРБ, правителството успя да овладее кризата "КТБ", която бушуваше месеци наред заради пагубното бездействие н...