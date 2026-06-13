Учат децата как да планират личен бюджет
Заместникът-кметът на София Дончо Барбалов и шефът на Общинска банка Сашо Чакалски влязоха днес сред учениците от 3а клас и в рамките на 30 минути пре...
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Заместникът-кметът на София Дончо Барбалов и шефът на Общинска банка Сашо Чакалски влязоха днес сред учениците от 3а клас и в рамките на 30 минути пре...
Финансовата неграмотност е огромен проблем в България. Това отчете икономистът проф. Стив Ханке, наричан бащата на Валутния борд у нас, на конференция...