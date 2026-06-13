НЕК излезе на печалба от 25 млн.
25 млн. лв. печалба за първото тримесечие на годината отчита НЕК. Това се дължи на двоен ръст на продажбите на свободния пазар, каза министърът на ене...
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25 млн. лв. печалба за първото тримесечие на годината отчита НЕК. Това се дължи на двоен ръст на продажбите на свободния пазар, каза министърът на ене...