Ледът под Гуардиола може да се окаже тънък
Дирк Салзман suedkurier.de И все пак "Байерн" спечели. Триумфът им в Лондон бе справедлив с оглед на това, че баварците бяха цял сезон фаворит за вс...
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Дирк Салзман suedkurier.de И все пак "Байерн" спечели. Триумфът им в Лондон бе справедлив с оглед на това, че баварците бяха цял сезон фаворит за вс...
"Байерн" се завърна в Германия като новия европейски клубен шампион. Баварците кацнаха в неделя привечер в дъждовния Мюнхен, където ги чакаха хиляди ф...
100 000 германци без билети в Лондон, полицията отчита едно меле
Дортмунд. Футболистите на "Борусия" Д ще играят за солидни премии във финала на Шампионската лига срещу "Байерн" в събота. "Билд" разкри, че при успех...
Мюнхен. В "Байерн" затегнаха дисциплината преди финала в Шампионската лига. От клуба, обявиха, че никой освен играчите и треньорите няма да пътува в с...