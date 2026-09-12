Силиконът стана демоде, миски свалят имплантите
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
Следете всички новини, анализи и коментари за Филъри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
Токсинът за козметични нужди е внесен от Южна Корея и е забранен за употреба в страната ни
Саня сама призна в интервю наскоро, че все още чака принцът на бял кон след краха на брака с Ники Илиев
Дерматологът д-р Албина Каджая гостува в София
Имунизацията ще защитава поне 6-7 месеца, каза проф. Илко Гетов
Препоръчително е да се използват разумно и под наблюдението на медицинско лице
Когато и да се огледа една дама в огледалото или в предното стъкло на автомобила си, винаги остава недоволна - просто иска още и още. Когато същата да...