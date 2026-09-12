"Една боза от 6" - за Филип Трифонов и новия площад на негово име
Близки, приятели и съседи на актьора се събраха, за да си спомнят за актьора
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Близки, приятели и съседи на актьора се събраха, за да си спомнят за актьора
Нова книга за легендарния актьор
Актрисата сподели трогателна снимка с покойния си колега
Партньорите от младостта са редовно унижавани от системата
Гилдията изпрати приятеля в последния му път, погребват го в Алеята на артистите
Поклонението е от 11 часа в столичния храм „Свети Седмочисленици“
Смъртта ли е изхода от Неуважението, пита възмутената актриса
Bulgaria ON AIR излъчва специален епизод в памет на големия актьор
Поклонението ще се състои в столичната църква "Св. св. Седмочисленици"
Актрисата почете Филип Трифонов
Скърбя за него - забележителен актьор, фин и честен човек, каза Рашидов
Изгубихме и Филип Трифонов. Извecтният aктьoр почина на 73 г.
Добрич. "Вие сте новите българи", с тези думи поздрави жителите на ромската махала в Каварна най-новият почетен ром Филип Трифонов. Ромската махала...
Режисьорът Теди Москов и актьорът Филип Трифонов ще бъдат тазгодишните носители на титлата "почетен ром" на Каварна. И двамата са големи приятели на г...