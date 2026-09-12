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Таркан се ожени за фенка

Таркан се ожени за фенка

Турската звезда Таркан мина под венчилото. Дамата на сърцето му се казва Пънар Дилек и всъщност е върла фенка на поп изпълнителя. Преди да се запознае...

03 май | 7:21
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