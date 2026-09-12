Звезден турски треньор поема футболен гранд на Гърция
Фатих Терим беше треньор на Турция в три различни периода
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Фатих Терим беше треньор на Турция в три различни периода
Фатих Терим сам съобщи в социалните мрежи за заразата
На „Парк де пренс" в Париж се играе друг от шестте мача, определени от УЕФА като най-рисковите на турнира. Това е балканското дерби Турция – Хърватия...
"Не се заблуждавайте. България направи 2:2 с Италия, което няма как да е случайно. Имахме късмет да вкараме три бързи гола, които решиха срещата", тов...
Хотел в Истанбул извъртя номер на националите Треньорът на националния отбор Ивайло Петев пожела да вижда вдигнати глави футболисти преди контролата...
Истанбул. Скоро ще бъде финализиран контрактът между италианеца Роберто Манчини и турския шампион Галатасарай. Това съобщи бТВ. Той ще подпише 3-годиш...
Истанбул. Фатих Терим вече не е треньор на Галатасарай. Това стана, след като от ръководството на турския гранд прекратиха договора на специалиста....