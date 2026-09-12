Демерджиев мина границата. Заплаши Десислава Атанасова
Вътрешният министър отново говори за „Магнитски“ като за пряко действащ режим у нас, докато скандалът с полетите вече тежи върху авторитета на институ...
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Вътрешният министър отново говори за „Магнитски“ като за пряко действащ режим у нас, докато скандалът с полетите вече тежи върху авторитета на институ...
Плащаме пробата за подаден фалшив сигнал за негоден продукт
Фалшив сигнал, че орди бежанци нахлуват през българо-турската граница, вся паника по граничния регион. Според плъзналите слухове десетки бежанци атаку...
Лъжлив сигнал за дим може да е станал причина за катастрофата с еърбъса на "Иджипт еър" на 19 май. Тази версия разпространи вчера "Уолстрийт джърнъл"....
Paйoннa пpoĸypaтypa – Cтapa Зaгopa пocтигнa ocъдитeлнa пpиcъдa cpeщy Aнгeл Гeнoв oт Cтapa Зaгopa, пpeдaдeн нa cъд зa пoдaвaнe нa нeвяpнo пoвиĸвaнe зa...
Почерпен шофьор пратил полицаи от Дупница за зелен хайвер през тел. 112. Малко преди това водачът бил заловен от униформените да шофира с 1,90 проми...
Не е потвърден сигнал за поставено взривно устройство в сградата на столично училище в кв. „Лозенец". Съобщението е постъпило тази сутрин към 11.17 ча...
На 20-годишния от Стара Загора е повдигнато обвинение, задържан е за 72 часа Сигнал за взривно устройство на летище - София бе получен на 9 март, към...
Взривно устройство не е открито в сградата на Съдебната палата. Това съобщиха за„Фокус" от пресцентъра на Министерство на правосъдието. По този начин...
Мъж, подал неверен сигнал на тел.112, е задържан в РУ-Крумовград, съобщиха от ОД на МВР Кърджали.В неделя през нощта К.К./37/ позвънил няколко пъти на...
Спешната кола дошла за 3 минути, сигналът се оказал фалшив Фалшив сигнал за простреляно дете вдигна накрак екип на Спешна помощ в София. Гаврата с ли...
Да открият провокатора, който се е обадил на телефон 112, призовават протестиращите Полицията в Гоце Делчев бе вдигната на крак посред нощ във вторни...
Шумен. За по-малко от 30 минути шуменските криминалисти засекли автора на злоумишлено телефонно обаждане, информираха от пресцентъра на МВР. Вчера към...
Хасково. Сигнал за бомба е спрял работата на областната администрация в Хасково за около час в понеделник. Към 15.30 ч. на спешния тел 112 мъжки глас...
Добрич. Сигнал за бомба, подаден на тел. 112 в 10.03 часа, опразни класните стаи в езиковата гимназия в Добрич. От полицията заявиха, че веднага на...
26-годишен студент се обадил след като не го пуснали в заведението