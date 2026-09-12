Опасност! Бъдете внимателни с тази банкнотата
Серия "Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира
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Серия "Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира
Как ще се отрази това на цените в магазина
Вече близо 2 години артистът не живее в България
Мними търговци твърдят, че имат доверен лекар, който може да издаде документа срещу заплащане без да постави ваксина
Копието на известната компания за физически устройства за съхранение на криптовалута "Трезор" е усвоило 17,1 биткойна
Разследват истинска ли е картината, закупена от общината за 900 000 евро
Toвa е пoчти eднa чeтвъpт oт цялoтo пpoизвoдcтвo нa злaтo в cтpaнaтa
Благоевград. Икономическа полиция конфискува стоки менте за близо 170 000 лева от два магазина в Петрич. Акцията срещу продажбата на дрехи и аксесоари...
Пловдив. Шестима души, петима мъже и една жена, са задържани в Пловдив след акция в две печатници. Операцията е проведена на 23 август и е пресечен к...
Благоевград. Фалшиви банкноти бяха намерени в казиното на Коко Динев на ГКПП - Кулата при акция на НАП и полиция късно в сряда. След изненадваща пров...
Благоевград. Фалшификатор на дипломи бе задържан в Благоевград при съвместна акция на благоевградската и шуменската полиция. При претърсването на жил...
София. Глоба до 10 000 лв. ще отнасят търговците и производителите на фалшив оцет. Това гласи проект за промяна на Закона за виното и спиртните напитк...
Забраняват химическата киселина да се ползва за храна
Хасково. Митничари конфискуваха пълен камион с играчки ментета. Стоката с детските артикули, копия на популярни марки, е задържана от мобилна митни...
Кюстендил. Софиянец се е опитал да пазарува с фалшиви пари в Рилския манастир. Опитал да пробута неистинска банкнота от 200 евро, предадоха от ОДМВР в...