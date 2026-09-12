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10 000 лв. глоба за фалшив оцет

10 000 лв. глоба за фалшив оцет

София. Глоба до 10 000 лв. ще отнасят търговците и производителите на фалшив оцет. Това гласи проект за промяна на Закона за виното и спиртните напитк...

05 декември | 20:50
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