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Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет с награда а значителен принос в развитието на Ямбол

Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет с награда а значителен принос в развитието на Ямбол

Факултетът е единственото висше училище в града, което дава значителен принос за обучението на специалисти с висше образование за региона

24 юни | 16:12
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„Инвестбанк“ АД и център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ „Св. Климент Охридски“ сключиха споразумение за сътрудничество

„Инвестбанк“ АД и център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ „Св. Климент Охридски“ сключиха споразумение за сътрудничество

„Инвестбанк“ АД и Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Ох...

21 ноември | 13:30
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