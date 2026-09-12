Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет с награда а значителен принос в развитието на Ямбол
Факултетът е единственото висше училище в града, което дава значителен принос за обучението на специалисти с висше образование за региона
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Факултетът е единственото висше училище в града, което дава значителен принос за обучението на специалисти с висше образование за региона
„Инвестбанк“ АД и Националния университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ към Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Ох...
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34 години във факултета спрягат глагола нищоправя
Днес тържествено отбелязваме откриването на учебната година
В Медицинския факултет ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната
Благоевград. Техническият колеж към Югозападния университет „Неофит Рилски" - Благоевград ще се преобразува в Технически факултет. Това стана факт сле...
София. Православната Църква отбелязва днес паметта на светите Три Светители – това са тримата велики отци и учители на православната вяра и стълбове н...