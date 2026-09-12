Дъвка за шушумиги ли е евтиният газ от САЩ? Говори Красимир Дачев
Те обезкървиха фирмите, следват хората, каза зам.- председателят на БТПП
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Те обезкървиха фирмите, следват хората, каза зам.- председателят на БТПП
Поевтиняването на природния газ от 1 април ще доведе до сваляне на добавката "Задължения към обществото", а оттам и до намаляване цената на тока. Това...
Таксата "задължение към обществото" може да се намали заради понижената цена на природния газ. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката...
"Газпром" иска да строи метанстанции по трасето на тръбата