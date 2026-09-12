Поетът на любовта
Има култура, но е сиромашка, споделяше будителят
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Има култура, но е сиромашка, споделяше будителят
Операцията е проведена по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов
Големите поети са неразделни и след смъртта си
Стотици почитатели, близки и приятели на Евтим Евтимов си взеха последно сбогом с него на поклонението пред тленните му останки. Траурната церемония з...
Стотици близки и приятели дойдоха да си вземат последно сбогом с поета Евтим Евтимов. За да се поклонят пред него пред Народния театър се събраха десе...
Не бива да подменяме действителността, казваше авторът на "Горчиво вино" Големият лирик и публицист Евтим Евтимов почина вчера на 82. През последните...
Големият български поет Евтим Евтимов ни напусна след тежко боледуване на 83-годишна възраст. През последните седмици той е бил в болница и в тежко с...
Ванга предрече, че ще стана голям човек, казва Евтим Евтимов
В телевизията през 60-те години свалили сериала "Тошко Африкански" по творбата на Ангел Каралийчев. Причината - страх да няма асоциации с пътуването н...