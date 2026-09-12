Всичко за Евтим Евтимов

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Прощаваме се с Евтим Евтимов

Прощаваме се с Евтим Евтимов

Стотици близки и приятели дойдоха да си вземат последно сбогом с поета Евтим Евтимов. За да се поклонят пред него пред Народния театър се събраха десе...

10 юни | 12:11
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Почина поетът Евтим Евтимов

Почина поетът Евтим Евтимов

Големият български поет Евтим Евтимов ни напусна след тежко боледуване на 83-годишна възраст. През последните седмици той е бил в болница и в тежко с...

08 юни | 11:41
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