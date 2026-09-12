Евроскептицизмът расте в Европа
Евроскептицизмът бележи ръст в страните от ЕС през последната година, сочат данни на изследователския център "Пю". По данни на центъра все още мнозинс...
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Евроскептицизмът бележи ръст в страните от ЕС през последната година, сочат данни на изследователския център "Пю". По данни на центъра все още мнозинс...
Париж. Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален фронт" Марин льо Пен не е успяла да събере достатъчно евроскептични партии, за да формира г...
Добре е западняците да мерят с един аршин, а не да затъват в клишета