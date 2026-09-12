Новият ЕП: "Зелените" политики ще са водещи
Фрагментирано мнозинство, победи на евроскептиците и рекорден брой гласували, са изводите от евровота
Следете всички новини, анализи и коментари за Евроскептици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Фрагментирано мнозинство, победи на евроскептиците и рекорден брой гласували, са изводите от евровота
Депутатът от Патриотичния фронт Слави Бинев става главен преговарящ между евроскептичните партии в ЕС, научи "Стандарт" от високопоставени източници в...
Брюксел. Групата на евроскептиците в Европейския парламент, създадена от лидера на британската ЮКИП Найджъл Фараж и италианския комик Бепе Грило ("Пет...
Доц. Анна Кръстева Новият председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер балансирано контролира своята програма. 10 страници ясно формулирани приоритети...
София. - Г-н Бинев, правите сериозна заявка за евроизборите, след Пловдив и в София представяте Патриотичния съюз на НФСБ, но социолозите не ви слагат...