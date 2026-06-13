Ванът на Баку 2015 мина през България
Миниван, брандиран със символите и логото на Европейските игри Баку 2015 премина днес през България. Автомобилът бе за кратко в централата на БОК, къд...
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Миниван, брандиран със символите и логото на Европейските игри Баку 2015 премина днес през България. Автомобилът бе за кратко в централата на БОК, къд...